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В музее Бунина читали Бунина

150-летию Ивана Бунина посвятили встречу в библиотеке, которая носит имя писателя. Там провели конкурс-экспромт, в котором приняли участие студенты Орловского колледжа культуры.


Конкурс-экспромт это не только полная свобода самовыражения, но и присвоение художественного текста. По правилам конкурса, ребята за десять минут должны были ознакомиться с текстом и правильно расставить акценты. Многие из участников не всегда были знакомы с рассказом или повестью, отрывок из которых они получили.

Идейный вдохновитель конкурса - библиотека Бунина. Авторов для чтения стараются выбирать из земляков, кто оставил нам богатое литературное наследие.

В жюри были преподаватели института культуры и сотрудники музея.

Всех участников конкурса-экспромта ждут призы от меценатов. Художественное чтение - жанр непростой, но для студентов колледжа культуры входит в профобразование. К слову, проекту «Читай, Россия» исполнилось три года.


Эва Стасюлевич
16:00, 29 сентября 2020 года
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