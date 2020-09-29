Главная » Новости Орловские медики начали получать вакцину от коронавируса Процедура исключительно добровольная.





Как отмечено в сообщении областного оперативного штаба по коронавирусу, получившие укол медработники перенесли процедуру без осложнений и чувствуют себя хорошо.





Артём Ежаков

16:05, 29 сентября 2020 года



