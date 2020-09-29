Главная » Новости Ирина Колганова: «Дошкольное детство это не подготовка к будущей жизни. Это сама жизнь» 27 сентября свой профессиональный праздник отмечали работники детских садов. С заведующей детским садом № 96 Ириной Колгановой встретилась наш корреспондент Юлия Опанасюк.





Какие они - современные дошколята? Каково это быть воспитателем в современном мире? Что такое педагогика нежности? И придут ли в систему дошкольного воспитания мужчины?





Юлия Опанасюк

17:05, 29 сентября 2020 года



