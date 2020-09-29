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В Орле проходит операция «Тонировка»По словам сотрудников ГИБДД, автомобилисты, в чьих машинах видимость недостаточна, - потенциальные участники ДТП, особенно в условиях сокращения светового дня.
Водители затемненных автомобилей чаще остальных допускают такие ДТП, как наезд на пешехода при повороте направо либо налево.
С начала года в Орловской области дорожные инспекторы пресекли более 8 тысяч правонарушений, связанных с недостаточной светопропускаемостью передних боковых и лобовых стекол. За сегодня свыше 50 водителей-нарушителей привлечены к административной ответственности. Подобные рейды, как нам сообщили в Госавтоинспекции, будут продолжены.
Иван Суверин
17:44, 29 сентября 2020 года