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Орловский полицейский, пострадавший при задержании психически больного человека, добивается получения инвалидности

27-летний Роман Яркеев он был уволен из органов внутренних дел по состоянию здоровья. Региональное бюро медико-социальной экспертизы дважды отказало бывшему стражу порядка в установлении инвалидности. Теперь его документы изучают на федеральном уровне.


Это произошло три года назад. Вечером 26 июля 2017 года психически больной человек устроил пальбу в центре Орла. Несколькими часами ранее он сбежал из медучреждения. Полицейский наряд застал его дома. Сотрудников патрульно-постовой службы было всего двое - Юлия Порочкина и стажёр Роман Яркеев. Девушке преступник порезал руку, отобрал табельное оружие и как заложницу провел до городского парка, где его впоследствии и задержали. А молодого человека, ещё в Воскресенском переулке, нарушитель ударил ножом в ногу.
 
Роман Яркеев, житель г. Орла: «Врачи говорили, что восстановится, но восстановления вообще не было. Я думал, что вообще ногу потеряю. Я у врача сразу спросил - отрежут мне ногу или нет. Потому что я проснулся - нога есть, но я её вообще не ощущал».
 
Последствия той травмы, по словам Романа, мучают его до сих пор. Ниже колена левая нога ничего не чувствует, боли в бедре и пояснице настолько сильны, что мешают спать. Несколько сложных операции и месяцы реабилитации вернуться к привычной жизни и работе молодому человеку не помогли.
 
Олеся Лихобабина, замначальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «В мае 2019 года сотрудник был уволен из органов внутренних дел в связи с заболеванием, исключающим возможность дальнейшего прохождения службы. В соответствии с законодательством ему были произведены страховая выплата и единовременное пособие в связи с полученной травмой в размере почти 3 миллиона рублей».
 
Сейчас Роман пытается установить инвалидность. А точнее - доказать её, потому что его дело уже рассматривается судом. Освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы он проходил дважды. Сначала в 2019 году очно - с осмотром и тестированием на спецоборудовании.
 
Елена Шмигирилова, заместитель руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области: «По результатам экспертизы у гражданина на момент освидетельствования выявлены незначительные нарушения функций организма, которые не привели к ограничениям основных категорий жизнедеятельности. И согласно имеющимся нормативным документам группа инвалидности не была установлена в 2019 году».
 
После отказа Роман обратился в суд. Его повторно направили на освидетельствование уже в этом году. Но из-за пандемии бюро изменило порядок проведения экспертизы. Комиссия сейчас рассматривает только документы больного, без личного приёма.
 
Елена Шмигирилова, заместитель руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области: «Освидетельствование проводилось заочно на основании медицинских документов, предоставленных нам для освидетельствования. При изучении медицинских документов специалистами бюро проанализированы все - и обследование проведённые гражданину, не выявлено существенных изменений состояния здоровья».
 
Всеволод Василевский, адвокат Орловской областной коллегии адвокатов: «В ряде случаев инвалид и его родственники не могут проконтролировать, все ли медицинские документы предоставлены комиссии. Вот как в нашем случае. Выясняется, что документы предоставлены были не все. Речь идёт, прежде всего, о карточке амбулаторного больного, которая находится в поликлинике УВД. Вот только сейчас по нашему ходатайству суд запросил эти документы».
 
Правда, теперь эти документы, по решению суда, будут изучать уже специалисты федерального бюро медико-социальной экспертизы. Они же и поставят точку в непростом деле.



Антон Киселёв
18:00, 29 сентября 2020 года
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