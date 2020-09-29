Орловский театр «Свободное пространство» переносит открытие сезона

Об этом сообщается на сайте театра.

Театр планирует открыть новый 44-й театральный сезон 16 октября.

«В тех условиях, которые диктует нам время, особое внимание приходится уделять безопасности. Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» проявляет заботу о зрителях и сотрудниках, предпринимая все необходимые противовирусные меры», - говорится в сообщении пресс-службы театра.

Премьера «Кармен. История Хосе» (16+), назначенная на 2 октября переносится на 16 октября, 18:30. Показ этого спектакля, назначенный ранее на 3 октября, переносится на 17 октября, 18:00. Спектакль «Лес» (16+) с 4 октября переносится на 18 октября, 17:00. При этом отмечается, что даты перенесенных спектаклей являются предварительными - все будет зависеть от технической готовности премьеры и санитарно-эпидемиологической ситуации.