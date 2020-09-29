Сегодня по всей стране прошел марафон открытий образовательных центров «Точка роста»

Приняла в нем участие и Орловщина. Новые современные классы, оборудованные по последнему слову техники, появились в 42-х школах. В них школьники будут постигать азы 3D-моделирования, прототипирование, компьютерное черчение и технологии цифрового пространства.

Нет - привычным урокам и устаревшему оборудованию! Да - новым формам в подходе обучения и «зеленый свет» современным технологиям в сельских школах и малых городах! Так, ученики Баклановской школы одни из первых освоили свою «Точку роста». Здесь появилось два островка развития.

Артём Страхов, директор Баклановской школы: «В рамках реализации проекта «Современная школа» у нас открылись центры цифрового и гуманитарного профиля это «Точка роста». В них обучающиеся будут изучать различные дисциплины - это информатика, ОБЖ, технология».

В кабинете ОБЖ - набор-имитатор травм поражений, манекены для отработки искусственного дыхания и спасения человека. Сидеть за партой не обязательно - урок проходит динамично. Новый формат обучения вводятся по всей стране. В рамках национального проекта «Образование», федеральной программы «Современная школа» такие «Точки роста» заработали одновременно в 81-м регионе.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «42 образовательные организации принимали участие в марафоне открытий. 42 школы открыли свои «Точки роста». Более 9 тысяч школьников Орловской области получили дополнительную возможность использовать в образовании новые технологии, современное оборудование, и мы уверены в том, что эти точки роста станут стартом к новым открытиям к новым свершениям, к новым победам».

Победы одерживать ребята будут в разных сферах, начиная от информатики и заканчивая кружком туризма и краеведения. Всего с учетом открытых в прошлом году подобных классов, сейчас в регионе уже 70 «Точек роста». В кабинете технологии - нестандартные парты, нестандартный цвет стульев их, кстати, можно вообще проигнорировать - выбрав пуфик. Увидев все это в начале учебного года, школьники пришли в восторг. Есть 3D-принтер, квадрокоптер, очки дополненной реальности, компьютеры, ноутбуки. При помощи такого оборудования школьникам удастся развить свой интеллект. Помогать школьникам будут учителя. Они прошли специальные курсы обучения, освоили принципы работы и преподавания с использованием новых технологий.