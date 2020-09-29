Главная » Новости Дело «Орелсоцбанка» дошло до суда Об этом сообщили сегодня в прокуратуре области.





На скамье подсудимых окажутся четверо. Они обвиняются в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Прокуратура Железнодорожного района уже утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, вдохновителем многомиллионной аферы и главой преступной организации был член совета директоров «Орелсоцбанка». Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «С декабря 2010 по декабрь 2011 года они оформляли на подконтрольных им юридических и доверенных физических лиц заведомо невозвратные кредиты. Всего сообщниками было похищено более 670 млн рублей, принадлежащих банку, что в последующем привело к невозможности возмещения кредитной организацией гражданам их банковских вкладов».





Иван Суверин

19:36, 29 сентября 2020 года



