В Орле выбрали подрядчика для уборки городских кладбищ

Сумма контракта более двух млн рублей.

Как сообщили в горадминистрации Орла, в обязанности входит очистка территории кладбищ, вывоз отходов, уборка общественных туалетов, а также посыпка песком проездов и пешеходных дорожек в зимний период.



Контракт будет заключен с ИП Стерликова в середине октября. Срок окончания работ 30 декабря этого года.



В списке Наугорское, Историко-мемориальное, Троицкое, Крестительское, Лужковское, Афанасьевское, Иоанно-Богословское и Лепешкинское кладбища.