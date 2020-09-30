В Орле выбрали подрядчика для уборки городских кладбищ

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В Орле выбрали подрядчика для уборки городских кладбищСумма контракта более двух млн рублей.
Как сообщили в горадминистрации Орла, в обязанности входит очистка территории кладбищ, вывоз отходов, уборка общественных туалетов, а также посыпка песком проездов и пешеходных дорожек в зимний период.
Контракт будет заключен с ИП Стерликова в середине октября. Срок окончания работ 30 декабря этого года.
В списке Наугорское, Историко-мемориальное, Троицкое, Крестительское, Лужковское, Афанасьевское, Иоанно-Богословское и Лепешкинское кладбища.
Орловское Информбюро
07:55, 30 сентября 2020 года