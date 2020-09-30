Главная » Новости В пятницу в Орле проверят системы оповещения 2 октября, с 10:30 до 12:30, в областном и районных центрах зазвучат электросирены.





Как сообщили в областной администрации, проверка проводится в плановом порядке для определения готовности технических средств к передаче информации об угрозах различного характера.





Орловское Информбюро

08:25, 30 сентября 2020 года



