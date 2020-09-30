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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Четверо - на скамье подсудимых. Дело о растрате дошло до суда. Комментарии прокуроров - в нашем выпуске.
- Всероссийский «Марафон открытий». Мы побывали в сельской школе, где дали «зеленый свет» современным технологиям.
- 50 протоколов за один день. Автомобилистов призывают отказаться от тонировки.
- Я б в спасатели пошел, пусть меня научат. Сегодня журналист ГТРК «Орёл» примерила на себя профессию пожарного.
Вести-Орёл
21:20, 29 сентября 2020 года