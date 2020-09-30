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В дороги Болховского района Орловщины вложена значительная сумма

За три года на них потратили больше 130 миллионов рублей.


В самом Болхове за три года отремонтировано больше 18 километров дорог и тротуаров, оборудованы две «зебры» и восстановлен «Синицын мост» – каменное строение с более чем вековой историей. 
 
В сельских поселениях района обновили более 6 километров дорог. Ремонту подвергся пятикилометровый отрезок автотрассы Болхов - Ягодное - Близненские Дворы и участок дороги Однолуки - Фатнево - Пальчиково.
 
Как сообщает сайт обладминистрации, в этом году запланировано починить больше 9 километров районных трасс примерно на 32 миллиона рублей.
Можно предположить, что разного рода инвестиции в Болховский район будут увеличиваться, ведь райцентр является частью туристического проекта «Бирюзовое кольцо России».



Артём Ежаков
09:50, 30 сентября 2020 года
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