В дороги Болховского района Орловщины вложена значительная сумма

За три года на них потратили больше 130 миллионов рублей.

В самом Болхове за три года отремонтировано больше 18 километров дорог и тротуаров, оборудованы две «зебры» и восстановлен «Синицын мост» – каменное строение с более чем вековой историей.



В сельских поселениях района обновили более 6 километров дорог. Ремонту подвергся пятикилометровый отрезок автотрассы Болхов - Ягодное - Близненские Дворы и участок дороги Однолуки - Фатнево - Пальчиково.



Как сообщает сайт обладминистрации, в этом году запланировано починить больше 9 километров районных трасс примерно на 32 миллиона рублей.

Можно предположить, что разного рода инвестиции в Болховский район будут увеличиваться, ведь райцентр является частью туристического проекта «Бирюзовое кольцо России».