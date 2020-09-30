В Орловской области назвали приоритетные расходы в 2021 году

Больше половины средств из региональной казны получит социально-культурная сфера.

Из общего объема расходов в более чем 38 миллиардов рублей на траты в социально-культурной сфере планируется выделить почти 25 миллиардов, по сравнению с прошлым годом их увеличили на 2,6 млрд.



Расходы Дорожного фонда возрастут примерно на 913 миллионов, сумму в размере 4,9 млрд выделят на финансирование нацпроектов и достижение их целевых показателей, а на долю межбюджетных трансфертов муниципалитетам по плану придется 11,5 рублей.

