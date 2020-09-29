Главная » Новости Новый детектив на телеканале «Россия» В сериале «Спасская» зрителей ждет встреча с новой телевизионной героиней российского детектива.





Знакомьтесь: Анна Спасская (Карина Андоленко), следователь уголовного розыска Сочи, блондинка с острым умом и сильным характером. Принципиальна, не боится показаться занудой, не робеет перед начальством, умеет расколоть преступника и приструнить подчиненных. Главное – в любом запутанном деле находит неочевидные версии и замечает скрытые детали. Как профессионалу ей цены нет. Проницательность Спасская унаследовала от бабушки Инессы Аркадьевны (Лариса Удовиченко). И в личной жизни у Анны, на первый взгляд, все прекрасно: состоятельный супруг носит кофе в постель и умоляет уйти с опасной работы. Но не тут-то было…



В главных ролях: Карина Андоленко, Илья Носков, Роман Маякин, Лариса Удовиченко.





Орловское Информбюро

20:39, 28 сентября 2020 года



