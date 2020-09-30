Главная » Новости Четыре человека пострадали в ДТП в Орловской области Авария произошла накануне в 8:00.





В поле на грунтовой дороге между селами Орлово и Лютое Ливенского района столкнулись две «Нивы» – «Шевроле» и ВАЗ-21214. В результате ДТП травмы получили оба водителя, они будут получать лечение амбулаторно. Пассажирам «Шевроле» – девушке и пенсионерке – потребовалась госпитализация.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.





Артём Ежаков

10:31, 30 сентября 2020 года



