Главная » Новости В районе орловского автовокзала перевернулась «Лада Гранта» Авария произошла накануне в 21:50.





При попытке перестроиться в другой ряд дорожной полосы 31-летний мужчина столкнулся с попутной «Шкодой Октавиа», за рулем которой находился 47-летний автолюбитель. От столкновения отечественная легковушка зацепила металлическую ограду и опрокинулась. Водителю «Гранты» потребовалась врачебная помощь.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения – информирует пресс-служба регионального ГИБДД.





Артём Ежаков

10:34, 30 сентября 2020 года



