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С понедельника в Орловской области начнется отопительный сезон

Губернатор региона Андрей Клычков дал распоряжение подготовиться к отоплению объектов социальной сферы к 5 октября.


Как отметил глава области: «В регионе помимо коронавируса идет распространение сезонных вирусных инфекций. При этом многие проходят лечение дома. Наша задача – обеспечить теплые, комфортные условия для людей в учреждениях социальной сферы и жилых домах. В этой связи необходимо до конца этой недели подготовить план мероприятий по более раннему запуску отопления».

Запуск отопления в учреждения социальной сферы должен быть обеспечен к понедельнику следующей недели, также к этому сроку поручено подготовить предложения по ускоренному началу подачи тепла в жилой сектор.

Сначала батареи нагреются в детсадах и стационарах, следом отопление дадут в остальные объекты здравоохранения и школы – отмечено в сообщении регионального правительства.


Артём Ежаков
10:36, 30 сентября 2020 года
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