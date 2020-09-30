Главная » Новости С понедельника в Орловской области начнется отопительный сезон Губернатор региона Андрей Клычков дал распоряжение подготовиться к отоплению объектов социальной сферы к 5 октября.





Как отметил глава области: «В регионе помимо коронавируса идет распространение сезонных вирусных инфекций. При этом многие проходят лечение дома. Наша задача – обеспечить теплые, комфортные условия для людей в учреждениях социальной сферы и жилых домах. В этой связи необходимо до конца этой недели подготовить план мероприятий по более раннему запуску отопления».



Запуск отопления в учреждения социальной сферы должен быть обеспечен к понедельнику следующей недели, также к этому сроку поручено подготовить предложения по ускоренному началу подачи тепла в жилой сектор.



Сначала батареи нагреются в детсадах и стационарах, следом отопление дадут в остальные объекты здравоохранения и школы – отмечено в сообщении регионального правительства.





Артём Ежаков

10:36, 30 сентября 2020 года



