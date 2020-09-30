Главная » Новости В Орловской области за сутки от коронавируса скончался 1 человек За период пандемии зафиксировано 129 смертей от болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 сентября, на территории области за весь период наблюдений зарегистрировано 8580 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в данный момент ей болеют 1457 граждан.



За сутки COVID–19 обнаружили у 62 человек, выздоровели – 86, всего это удалось сделать 6994 жителям Орловщины.





Артём Ежаков

10:47, 30 сентября 2020 года



