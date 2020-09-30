среда 30.09.2020 12:31:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Орловские журналисты на несколько часов стали пожарными

Своеобразную проверку на прочность в региональном главке МЧС организовали в преддверии Дня гражданской обороны. Так получилось, что на плацу собралась женская бригада. Без дефиле не обошлось.


Знакомство орловских журналистов с профессией пожарного началось с примерки рабочей одежды. В этом деле у профессионалов каждая секунда на вес золота, точнее - ценою в чью-то жизнь. Облачившись в пожарную боёвку, девушки устроили дефиле на плацу.
А после этого работа, в прямом смысле, закипела -временным сотрудникам пожарной части предстояло оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. Затем - уже на время - вновь облачиться в боёвку. По сигналу тревоги бригада журналистов должна была выехать на условный пожар. «Мобилизация» прошла успешно.

Своеобразную проверку на прочность для журналистов в региональном Управлении МЧС организовали в преддверии 88-й годовщины основания системы гражданской обороны России, которую наша страна будет отмечать 4 октября.

Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Журналисты в какой-то степени похожи на пожарных и спасателей, потому что они всегда должны быть в первых рядах, там, где происходит беда. Они, как мен кажется, должны не просто знать, как действовать, и рассказывать об этом хорошо, а желательно изнутри почувствовать, насколько сложно быть пожарным или спасателем».
Но даже в одежде пожарных «новобранцы» оставались журналистами - кто-то с ручкой или с планшетом, а кто-то с микрофоном. Ведь материал нужно было сдать срочно.


Юлия Опанасюк
10:49, 30 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.