Главная » Новости Орловские журналисты на несколько часов стали пожарными Своеобразную проверку на прочность в региональном главке МЧС организовали в преддверии Дня гражданской обороны. Так получилось, что на плацу собралась женская бригада. Без дефиле не обошлось.





Знакомство орловских журналистов с профессией пожарного началось с примерки рабочей одежды. В этом деле у профессионалов каждая секунда на вес золота, точнее - ценою в чью-то жизнь. Облачившись в пожарную боёвку, девушки устроили дефиле на плацу.

А после этого работа, в прямом смысле, закипела -временным сотрудникам пожарной части предстояло оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. Затем - уже на время - вновь облачиться в боёвку. По сигналу тревоги бригада журналистов должна была выехать на условный пожар. «Мобилизация» прошла успешно.



Своеобразную проверку на прочность для журналистов в региональном Управлении МЧС организовали в преддверии 88-й годовщины основания системы гражданской обороны России, которую наша страна будет отмечать 4 октября.



Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Журналисты в какой-то степени похожи на пожарных и спасателей, потому что они всегда должны быть в первых рядах, там, где происходит беда. Они, как мен кажется, должны не просто знать, как действовать, и рассказывать об этом хорошо, а желательно изнутри почувствовать, насколько сложно быть пожарным или спасателем». Но даже в одежде пожарных «новобранцы» оставались журналистами - кто-то с ручкой или с планшетом, а кто-то с микрофоном. Ведь материал нужно было сдать срочно.





Юлия Опанасюк

10:49, 30 сентября 2020 года



