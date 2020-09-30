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Иван Залогин: Введение ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом пока не планируется

Ожидается ли вторая волна коронавируса? Готовы ли к ней медицинские службы региона? Имеется ли опыт применения нового препарата от коронавируса в орловских медучреждениях? На эти и другие вопросы ответил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.


 В СМИ регулярно говорят о возможности второй волны заболеваемости COVID. Как вы считаете, готова ли Орловская область к такому развитию событий, и есть ли предпосылки?

- Все официальные федеральные ведомства, в том числе и министерство, говорят, что о второй волне говорить преждевременно. Да, действительно, в связи с напряжением эпидобстановки по ОРВИ и гриппу ожидается определенный подъем заболеваемости, в том числе и по COVID. Но речь о второй волне пока, наверное, не идет. В последнее время Орловская область находится приблизительно в одних цифрах как по заболевшим, так и по госпитализированным. Мы имеем свободный коечный фонд, необходимы запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. И в случае ухудшения эпидобстановки мы также готовы дополнительно развернуть необходимый коечный фонд, усилиться всеми необходимыми средствами защиты и медикаментами, но пока такой необходимости в регионе нет.

Планируется ли массовая вакцинация жителей Орловской области от COVID-19?

- Наши федеральные ведомства и правительство говорят о том, что вакцинация массово ожидается в ноябре-декабре. Если сроки будут меняться, мы тоже вас с радостью проинформируем.

В федеральных СМИ также сообщалось о том, что в продажу поступили лекарства от COVID-19. Применялись ли они ранее в стационарах Орловской области, будут ли применяться, и есть ли официальные рекомендации врачам назначать их для лечения пациентов с COVID?

- Данное лекарственное средство включено в последние клинические рекомендации министерства здравоохранения. Они применяются в схеме для лечения стационарных больных. Применение в широких массах наше амбулаторное данный препарат не рекомендует, учитывая, что он недавно был включен в эти клинические рекомендации, недавно появился на рынке. Мы планируем его также использовать в стационаре, пока опыта применения препарата в наших региональных стационарных учреждениях нет.

Сейчас в школах и вузах начался учебный процесс, многие жители региона возвращаются из отпусков. Это может отразиться на количестве заболевших COVID и другими инфекциями. При каких обстоятельствах будут снова вводиться карантинные меры в области?

- Мы не регистрируем какого-то массового, значительного подъема заболеваемости. Говорить о том, что начало учебного процесса, массовый возврат наших жителей из отпусков значительно ухудшает эпидемиологическую обстановку, наверное, преждевременно. Да. действительно, в учебных заведениях регистрируются единичные случаи заболевших. Под контролем Роспотребнадзора проходят соответствующие противоэпидемиологические мероприятия. Несколько классов в некоторых учебных заведениях закрыты на карантин, но каких-то массовых закрытий или ограничивающих мероприятий вводить пока не планируется, и дай бог, чтобы этого не случилось.

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Елена Литинская
11:12, 30 сентября 2020 года
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