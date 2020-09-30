Главная » Новости В правительстве Орловской области рассказали, как распределят бюджет нацпроектов В следующем году он составит около 5 миллиардов рублей.





Объем финансирования национальных проектов в 2021 увеличится примерно на 942 миллиона рублей.



Средства планируется распределить по следующим программам: проект «Демография» получит 1,8 миллиардов рублей, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обойдутся казне примерно в 1,1 млрд, «Образование» – 761,3 млн, «Комфортная среда» – 519,3 млн, «Здравоохранение» – 519,6 млн, «Экология» – 91 млн, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 83 млн, «Культура» – 37,4 млн, «Экспорт продукции АПК» – 1 млн, «Производительность труда и поддержка занятости» – 47,7 млн, «Цифровая экономика» – 12,4 млн.



Данные цифры являются проектными и пока не были утверждены – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков

11:17, 30 сентября 2020 года



