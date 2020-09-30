Главная » Новости Несовершеннолетний орловец стал фигурантом дела об убийстве и покушении Юношу подозревают в гибели матери и посягательстве на жизнь бабушки.





По версии следствия, накануне, в одной из квартир Северного района Орла, 17-летний подросток убил мать и покалечил бабушку топором и гвоздодёром. Прямо на месте преступления от травм скончалась 53-летняя женщина, а 73-летнюю пенсионерку – мать погибшей – удалось вовремя обнаружить и спасти, так как подозреваемый сам рассказал полицейским о случившемся.



Как сообщает региональный СК, следствие продолжается, подростка задержали, он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.





Артём Ежаков

11:18, 30 сентября 2020 года



