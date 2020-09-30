Главная » Новости Коронавирус: распространение по территории Орловской области Все заболевшие остаются под контролем регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4272 жителя Орла, 973 зараженный – в Орловском районе, 651 – в городе Мценске и Мценском районе, 414 – в Ливнах, 308 – в Урицком районе, 243 – в Болховском районе, 180 − в Ливенском районе, 144 – в Дмитровском районе, 139 – в Новодеревеньковском районе, 110 – в Хотынецком районе, 107 – в Кромском районе, 103 – в Свердловском районе, 101 – в Покровском районе, 91 − в Верховском районе, 86 – в Малоархангельском районе, 83 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе, 74 – в Должанском районе, 73 – в Глазуновском районе, 71 – в Шаблыкинском районе, 67 – Колпнянском районе, 66 – в Знаменском районе, 49 – в Троснянском районе, 40 – в Сосковском районе, 31 − в Краснозоренском районе, 22 – в Корсаковском районе – отмечено в сообщении сайт областного правительства.









Артём Ежаков

11:19, 30 сентября 2020 года



