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Сроки перевода всех пенсионеров на карты платёжной системы «Мир» продлены до 31 декабря

Об этом заявили представители Центробанка. Информацию подтвердили и в областном отделении Пенсионного фонда.


Речь об этом зашла на пресс-конференции, посвящённой вопросам цифровой трансформации Пенсионного фонда. Все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом в электронном виде, с недавнего времени объединены в личном кабинете гражданина на сайте учреждения. 87% обращений о назначении пенсии поступили в этом году именно через личный кабинет. Пользуясь им, пенсионеры могут подать заявление о смене способа получения пенсии, о её перерасчёте, получить справки и многое другое.

Светлана Крючкова, начальник отдела организации работы клиентских служб отделения ПФР по Орловской области: «Работающим гражданам доступны сведения об их пенсионных правах - о пенсионном коэффициенте, о трудовом стаже, об отчислениях, которые производят работодатели, и многое другое. Владельцы государственного сертификата на материнский семейный капитал могут найти информацию о размере материнского капитала либо о его остатке».



Антон Киселёв
11:26, 30 сентября 2020 года
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