Главная » Новости Резко сменил полосу. Подробности ДТП с переворотом в районе орловского автовокзала В ДТП, случившемся накануне вечером в районе автовокзала, никто серьезно не пострадал. Зато одна из поврежденных машин годится теперь, разве что, на металлолом. Попавшая в аварию «Лада Ларгус» опрокинулась и снесла дорожные ограждения. На месте происшествия работал корреспондент ГТРК «Орел» Иван Суверин.





В 10-м часу вечера услышавшие грохот столкновения очевидцы ДТП бросились на помощь попавшим в аварию автомобилистам. Но серьезных травм никто из участников ДТП не получил, включая водителя опрокинувшейся «Лады». Мужчина, хоть и расшиб лицо, от госпитализации отказался, помощь медики неотложки оказали ему на месте. Автомобиль службы доставки, прежде чем оказаться на боку, снес дорожные ограждения. Как удалось выяснить у полицейских, «Лада Ларгус» и «Шкода» следовали в попутном направлении, при этом водитель «Лады», ехавшей впереди, решил резко сменить полосу. Под ударом налетевшей сзади «Шкоды» «Лада» потеряла управление и врезалась в бордюр.



Как объяснил впоследствии водитель «Лады Ларгуса», он пытался уйти от встречного удара. Водитель «Шкоды» отрицает такой поворот событий.



ДТП, как это часто бывает, повлекло цепную реакцию - в каком-нибудь десятке метров прямо на глазах у инспекторов столкнулись две легковые иномарки: один водитель остановился для левого поворота, другой налетел на его машину сзади, засмотревшись на аварию. Правда, на этот раз повреждения авто фатального характера не носили. Оба водителя также уцелели.





Иван Суверин

11:28, 30 сентября 2020 года



