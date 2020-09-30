Главная » Новости Бывший гендиректор «321 ВСУ» предстанет перед орловским судом Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.





По версии следствия, глава ООО «321 Военно-строительное управление», в период с начала марта 2016 по начало февраля 2017 похитил принадлежащие «Орелгортеплоэнерго» 85 миллионов рублей и распорядился деньгами по собственному усмотрению.



Как сообщает пресс-служба регионального СК, расследование уголовного дела завершено. Вместе с утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд.





Артём Ежаков

11:51, 30 сентября 2020 года



