Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Перестроение - в ограждение. В центре Орла автомобили, двигавшиеся в попутном направлении, не поделили дорогу.



- В суд направлено дело гендиректора крупной строительной фирмы.



- Научился сам - обучи другого. В Красном Кресте дают уроки первой помощи.



- Новые правила здоровья в игровой форме. Как научить ребенка соблюдать их? В мезенском лицее провели необычный урок.



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Вести-Орёл

15:39, 30 сентября 2020 года



