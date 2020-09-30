Главная » Новости В Орле осудят распространителей полутора килограммов наркотиков Расследование уголовное дела в их отношении завершено.





Преступную деятельность участников криминального сообщества наркополицейским удалось пресечь в октябре прошлого года. Они занимались сбытом запрещенных веществ бесконтактным способом.



Всего из мест пребывания обвиняемых удалось изъять свыше 1,5 килограммов различных наркотиков, специализированное оборудование и упаковочный материал.



Подозреваемым предстоит ответить за участие в преступной организации, а также за покушение на незаконное производство и сбыт запрещенных веществ в особо крупном и крупном размерах.



Расследование уголовного дела завершено. Вместе с обвинением оно передано в орловский Заводской районный суд – сообщает пресс-служба регионального МВД.





Артём Ежаков

16:06, 30 сентября 2020 года



