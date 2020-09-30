Главная » Новости Орловский Красный мост обрел подрядчика Контракт получит московская фирма «ФЛАН-М».





Ранее торги были признаны несостоявшимися, так как заявку подал только один участник.



Однако вся документация претендента соответствовала нормам, поэтому ему предложат контракт на реконструкцию объекта, близкий к полутора миллиардам рублей.



По плану, работы на мосту начнутся 30 ноября, а завершатся к 18 ноября 2022 года – сообщает сайт городской администрации.





Артём Ежаков

16:07, 30 сентября 2020 года



