Главная » Новости Орловские студенты успешно съездили в Воронеж Там они выступили на V Слете и Спартакиаде студотрядов ЦФО.





В рамках мероприятий, прошедших с 24 по 27 сентября, ребята соревновались в спорте и творчестве.



Представители нашего региона взяли третье место в современном вокале и стали вторыми в театральном конкурсе.



В конкурсе красоты и талантов победили орловцы Станислав Линьков и Елизавета Милен.



В ноябре лучшие спортивные студенты в составе окружной сборной команды поедут в Санкт-Петербург для участия во Всероссийском слете и спартакиаде студотрядов – отмечено в сообщении сайта областного правительства.





Артём Ежаков

16:09, 30 сентября 2020 года



