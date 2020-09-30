Главная » Новости Орловский автолюбитель «накопил» 131 штраф от ГИБДД Взыскание пришлось поручить приставам.





В отношении автолюбителя сотрудникам регионального УФССП поступило более сотни исполнительных производств по просроченным административным штрафам от ГИБДД на сумму в 99,5 тысяч рублей.



После предпринятых приставами мер, в частности, постановления о запрете на регистрационные действия в отношении машины должника, последний оплатил всю задолженность, включая исполнительский сбор. Всего с него взыскали более 200 тысяч рублей – отмечено в сообщении регионального УФССП.





Артём Ежаков

16:11, 30 сентября 2020 года



