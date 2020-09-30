Главная » Новости Новый столичный аттракцион будет иметь орловские корни Речь идет о «Солнце Москвы» – самом высоком колесе обозрения в Европе.





Создание закладных деталей для строительства конструкций фундамента «чёртова колеса» поручено орловской компании, специализирующейся на изготовлении крепежа.



Контракт предполагает, что изготовленная продукция будет допускать полное или частичное погружение в бетон. Детали должны оставлять на поверхности резьбу или другое место для соединения. Сваренные вместе, они должны составить железобетонную основу будущего объекта.



Для компании это не первый масштабный проект. Ранее они помогали в реставрации памятника «Рабочий и Колхозница», строительстве космодрома «Восточный» и павильона «Росатом» на ВДНХ, а также приложили руку к работам в московском парке «Зарядье».





Артём Ежаков

16:32, 30 сентября 2020 года



