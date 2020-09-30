Главная » Новости Орловчанки стали абсолютными чемпионками мини-футбольного турнира Триумф празднуют девушки из ФК «ОрелГУ-КПРФ».





Сборная женская команда из ОГУ имени Тургенева победила в Серебряной лиге Всероссийского финала проекта «Мини-футбол в вузы».



Орловская команда выиграла все восемь матчей из восьми, а её соперницы 32 раза вынимали мяч из сетки ворот.



В финале орловчанки разгромили «Мосполитех» со счетом 3:0. Лучшим игроком турнира назвали Юлию Денисову.



Теперь девушкам предстоит сразиться на международной арене – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков

16:35, 30 сентября 2020 года



