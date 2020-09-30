Главная » Новости Буратино, Лиса Алиса и Кот Базилио рассказали школьникам о санэпидправилах Новые формы и новый подход в обучении детей санитарно-эпидемиологическим правилам осваивают актеры. При этом им самим приходится соблюдать жесткие меры по количеству участников, придерживаться социальной дистанции, а еще время спектакля не должно превышать 20 минут. Работают при включенном рециркуляторе воздуха. А пока дети отдыхают, их родители проверили качество приготовленного для них школьного обеда.





Учиться можно и во время пандемии. В этом уверены педагоги. Но при этом добавляют - только при соблюдении определенных условий. Санитарно-эпидемиологические правила написаны для всех, но если учителям они хорошо известны, то до школьников их нужно донести, желательно, в интересной форме. Ее нашли и испытали на ребятах из Мезенского лицея артисты кукольного театра. Лиса Алиса, Кот Базилио и Буратино рассказали, что нужно сделать, чтобы не заболеть. Все в рамках проекта «10 шагов к здоровью» и в соответствии с рекомендациями минпросвещения.



Советы продиктованы жизнью, вернее, коронавирусной инфекцией. Без назиданий и официальных речей дети восприняли и запомнили гораздо быстрее.



Полученные знания школьники сразу подкрепили практикой. Поход в столовую - теперь целая наука. Ее вместе с ребятами изучила комиссия во главе с председателем Совета отцов Орловщины.



Проверяли и качество горячего питания. Комиссия постановила: все требования соблюдены - термоконтроль с занесением результатов в журнал, соблюдение социальной дистанции, наличие дезинфицирующих средств, гибкое расписание и посещение столовой - отлажено.



Кстати, горячее питание в лицее организовано для всех учащихся с первого по одиннадцатый класс.



В лицее на этот момент зараженных коронавирусной инфекцией нет. Сдерживать уход на дистанционное обучение, говорит руководство, помогает сознательность родителей, которые не приводят детей с симптомами заболевания в лицей.





Анна Вайсергисер

16:43, 30 сентября 2020 года



