Главная » Новости Французские утята осваиваются на Орловщине В наш регион из Франции привезли 20 тысяч племенных суточных утятах. Выгрузка осуществлялась под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и специалистов управления ветеринарии Орловской области.





Из Франции в Голландию, а потом в Россию - дорога заняла больше двух суток. Теперь утята обживаются на одном из предприятий Орловской области. С начала августа ввезено более 50 тысяч голов суточных утят. Именно они в дальнейшем и сформируют родительское стадо для воспроизводства птицы.



Людмила Сиротина, государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «На данную партию был представлено полный пакет сопроводительных документов, птица признана клинически здоровой и размещена в аттестованные карантинные помещения».

Первым делом утятам дают воды - чтобы легче было адаптироваться к новому месту жительства.



Специалисты довольно легко могут отличить маленьких уток от селезней. У мальчиков хохолки тёмного цвета и они гораздо слабее девочек, хуже переносят дорогу. Содержат их отдельно. Также обязательно проводятся исследование на грипп птиц и сальмонеллёз. На сегодняшний день все помещения заполнены. На предприятии планируют получать яйцо, а затем суточных утят для реализации.





Всеволод Трифонов

16:52, 30 сентября 2020 года



