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Орловец, подозреваемый в убийстве сына во время застолья, пойдет под суд

Кровавый конфликт между родственниками произошел в июне этого года.


Как считает следствие, 64-летний мужчина и его 32-летний сын, а также двое его знакомых, вместе пили алкогольные напитки в квартире обвиняемого.

Вспыхнувшая из неприязни ссора между отцом и отпрыском побудила пенсионера взяться за нож и ударить им жертву в живот. Медикам не удалось спасти потерпевшего – он скончался в машине скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба СК, расследование уголовного дела завершено и отправлено в суд вместе с утвержденным обвинением.


Артём Ежаков
16:53, 30 сентября 2020 года
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