Главная » Новости Орловец, подозреваемый в убийстве сына во время застолья, пойдет под суд Кровавый конфликт между родственниками произошел в июне этого года.





Как считает следствие, 64-летний мужчина и его 32-летний сын, а также двое его знакомых, вместе пили алкогольные напитки в квартире обвиняемого.



Вспыхнувшая из неприязни ссора между отцом и отпрыском побудила пенсионера взяться за нож и ударить им жертву в живот. Медикам не удалось спасти потерпевшего – он скончался в машине скорой помощи.



Как сообщает пресс-служба СК, расследование уголовного дела завершено и отправлено в суд вместе с утвержденным обвинением.





Артём Ежаков

16:53, 30 сентября 2020 года



