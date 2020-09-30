Главная » Новости В Орле мужчина, находящийся в федеральном розыске, попался на краже спиртного Его задержали росгвардейцы.





Силовики среагировали на тревогу из гипермаркета на Карачевском шоссе. Как оказалось на месте, мужчина попытался пронести мимо кассы алкоголь в карманах верхней одежды.



35-летнего подозреваемого задержали, ранее его уже неоднократно привлекали к ответственности по уголовным статьям, а на момент неудачной кражи он находился в федеральном розыске за неуплату алиментов – отмечено в сообщении регионального управления Росгвардии.





Артём Ежаков

17:06, 30 сентября 2020 года



