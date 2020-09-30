Работающие пенсионеры могут оформить больничный на октябрь

Речь идет о гражданах от 65 лет, ушедших на самоизоляцию.

Новые сроки датированы периодами с 1 по 6 октября, с 7 по 18 октября, с 19 по 31 октября.



Условия для получения или продления больничного состоят в отсутствии возможности работать удаленно или уйти в отпуск, а также жестком соблюдении мер самоизоляции. За нарушением этого правила последует ответственность, предусмотренная законодательством.



Региональный информационный портал напоминает, что уход на больничный не потребует от соискателя бумажной волокиты – работодатели сами передают необходимую для этого документацию в региональный Фонд соцстрахования, откуда гражданам и выделяются средства на оплату листа нетрудоспособности. Единственное, что нужно сделать желающим воспользоваться «отпуском», это уведомить начальника.