Главная » Новости Прокуратура проверит информацию о детской драке в Орле Ранее в интернете появилось видео конфликта между двумя девушками.







В размещенном видеоматериале видно, как сцепились подростки. При этом рядом безучастно стоят другие молодые люди. Теперь по факту стычки региональной прокуратурой будет организована проверка, также ей займется городской Отдел полиции №3 УМВД России.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного органа, «будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, в чью компетенцию входит проведение профилактической работы с подростками, в том числе действиям (бездействию) их законных представителей».

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.





Артём Ежаков

18:17, 30 сентября 2020 года



