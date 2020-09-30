Прокуратура проверит информацию о детской драке в Орле

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Прокуратура проверит информацию о детской драке в ОрлеРанее в интернете появилось видео конфликта между двумя девушками.
В размещенном видеоматериале
видно, как сцепились подростки. При этом рядом безучастно стоят другие молодые люди.
Теперь по факту стычки региональной прокуратурой будет организована проверка, также ей займется городской Отдел полиции №3 УМВД России.
Как сообщает пресс-служба областного надзорного органа, «будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, в чью компетенцию входит проведение профилактической работы с подростками, в том числе действиям (бездействию) их законных представителей».
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Артём Ежаков
18:17, 30 сентября 2020 года