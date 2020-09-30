Орловского узника концлагерей восстановили в правах после реакции прокурора

Дедушку не отправили на положенное санаторно-курортное лечение.

82-летний пенсионер с жалобой на нарушение его социальных прав обратился к Владиславу Малкину. Он рассказал, что Фонд социального страхования необоснованно лишил его льготной путевки на санаторно-курортное лечение, несмотря на то, что он имеет на это полное право. Более того, такие поездки рекомендованы ему лечащим врачом.



По результатам предпринятых надзорным ведомством мер, управляющему региональным ФСС внесено представление, и дедушка получил свою путевку – сообщает региональный сайт прокуратуры.