Сегодня в Ливенском районе состоялось захоронение останков 12 бойцов Красной армии

Церемония прошла на мемориале «Ливенский щит» возле деревни Жерновка.

Один из погребенных сегодня - красноармеец Григорий Минаев, 1901 года рождения. Бойца обнаружил ямало-ненецкий поисковый отряд «Добровольцы памяти» в Старорусском районе Новгородской области. Установить личность советского солдата помогли смертный медальон и записка, которая хорошо сохранилась. Медальон с запиской и документами поисковики передали родственникам солдата. Информация о бойце будет размещена также в военном архиве.

Вместе с Григорием Минаевым сегодня захоронили и останки одиннадцати бойцов, погибших в Ливенском районе. Узнать их имена, к сожалению, не удалось.