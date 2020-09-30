Главная » Новости В Орле будущих юристов учили защищать экологические права граждан Как добиваться защиты окружающей среды по букве закона? Сегодня это обсуждали на студенческом семинаре.





О наиболее актуальных экологических проблемах в нашей стране с будущими юристами говорил лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков. В Орле такой семинар проводится впервые. Среднерусский институт управления стал площадкой для его проведения не случайно. Студенты вуза стали победителями ежегодного конкурса «Эко-юрист». Николай Рыбаков, председатель политической партии «Яблоко»: «Для нас очень важно, что студенты по всей России начинают активно изучать экологическое право, и мы надеемся, что это будет помогать Орловской области воспитывать студентов, которые знают не только, в чем экопроблемы, но и как можно их исправить, как можно защищать экологические права граждан». Решение экологических проблем - одно из направлений деятельности партии «Яблоко». Программа семинара построена на живом общении с будущими юристами. Ключевыми составляющими являются практические навыки в разработке законопроектов, отстаивании эко-прав в судебных процессах. Неформальной частью визита лидера партии «Яблоко» стало посещение исторических мест нашего города, объектов культурного наследия и общение с жителями.





Оксана Гранн

19:48, 30 сентября 2020 года



