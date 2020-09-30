Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Убийство и покушение на убийство. Что заставило 17-летнего подростка пойти на преступление против матери и бабушки?





- Вернулся на Родину спустя 77 лет. Ямальские поисковики сегодня передали родственникам останки бойца Красной армии.





- На Орловщину привезли 20 тысяч утят из Франции. Как обживается молодняк?