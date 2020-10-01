Орловские охотники могут расчехлять ружья

Сегодня в регионе открывается сезон.

В прицел можно взять копытных и пушных. Охотиться на бобра можно будет до 28 февраля 2021 года, на косулю и лося - до 31 декабря этого года.



Прием заявлений на выдачу разрешений на добычу принимают в управлении экологического надзора и природопользования с 10:00 до 17:00. Контактный телефон 45-89-57. Для получения разрешения необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанцию об оплате государственной пошлины.

