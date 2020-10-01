Главная » Новости Николай Литау: «Нам было легче, чем Русанову»

В этом году исполняется 200 лет со дня открытия Антарктиды и 145 лет со дня рождения нашего земляка, покорителя Арктики Владимира Русанова. 10 лет назад по следам его экспедиции прошел известный яхтсмен, кавалер Ордена Мужества Николай Литау. На днях известный путешественник посетил Орел. Об арктических экспедициях он рассказал в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» Татьяне Тимохиной.





Татьяна Тимохина

06:22, 1 октября 2020 года



