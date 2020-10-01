У орловцев появится возможность посетить санаторий

Сегодня возобновляет работу санаторий «Дубрава» - с соблюдением всех требований санитарной безопасности. Принимать на лечение будут только тех пациентов, которые остро нуждаются в реабилитации.

Допускать в санаторий будут при условии отрицательного результата тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции - как у пациентов, так и у сотрудников. Коллектив учреждения обеспечен средствами санитарной защиты.



Кроме того, с 15 октября планируют открыть Центры социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» и «Солнышко». Размещать орловцев будут в отдельных комнатах по одному человеку. В случае если это семейная пара, - по двое. Курс реабилитации – 17 дней.