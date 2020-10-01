Главная » Новости Сегодня в области стартует осенняя призывная кампания На службу в армию из нашей области планируют отправить 560 новобранцев.





Процесс под личный контроль возьмут председатели призывных комиссий - им предстоит еженедельно мониторить ситуацию совместно с военным комиссариатом и сотрудниками органов внутренних дел, чтобы максимально сократить количество «уклонистов». Кроме того, окажут помощь по организации работы призывных пунктов - выделят помещения, привлекут медиков.



Напомним, в ходе весеннего призыва этого года из нашего региона на военную службу отправились 1040 юношей.





Мария Семак

08:30, 1 октября 2020 года



