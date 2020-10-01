В Орле продолжают обновлять городские «визитки»

В областной столице отремонтировали уже три въездных знака.

Речь идет об объектах на пересечении улицы Ливенской и Залегощенского шоссе, а также на Карачевском и Кромском шоссе.



Дальше по плану стоит аналогичный ремонт на Наугорском шоссе и улице Поселковой, его завершат к 30 октября.



Все работы по обновлению въездных знаков обойдутся казне в 5 миллионов рублей – отмечено в сообщении сайта городской администрации.