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В Орле продолжают обновлять городские «визитки»В областной столице отремонтировали уже три въездных знака.
Речь идет об объектах на пересечении улицы Ливенской и Залегощенского шоссе, а также на Карачевском и Кромском шоссе.
Дальше по плану стоит аналогичный ремонт на Наугорском шоссе и улице Поселковой, его завершат к 30 октября.
Все работы по обновлению въездных знаков обойдутся казне в 5 миллионов рублей – отмечено в сообщении сайта городской администрации.
Артём Ежаков
07:45, 1 октября 2020 года