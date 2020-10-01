Главная » Новости Юрий Парахин решил стать орловским градоначальником Он претендует на должность мэра областной столицы.





Как следует из публикации Юрия Парахина, вчера он подал необходимые документы в комиссию и рассказал орловцам о собственном плане развития города до 2025 года.



Как отмечено в сообщении чиновника, главное место в его работе будет занимать орловцы, их нужды и благополучие, а также стабильность городских финансов. К подробному планированию программы действий он планирует подключить граждан и общественников, а также надеется на помощь городского заксобрания. В публикации говорится следующее: «Надеюсь, что комиссия и депутатский корпус городского Совета, в процессе проведения обсуждения наших предложений социально-экономического развития города, наполнят ее новыми идеями и предложениями, которые обязательно учту в работе».





Артём Ежаков

10:28, 1 октября 2020 года



