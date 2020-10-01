Главная » Новости В Орловской области под колеса «пятнашки» попала женщина ДТП произошло вчера в 19:40 в Знаменке.





Пострадавшая переходила улицу в неположенном месте в районе улицы Советской, где была сбита отечественной легковушкой ВАЗ-21150, за рулем которой находился 29-летний мужчина. Женщине потребовалась госпитализация.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – отмечено в сообщении пресс-службы УГИБДД.





Артём Ежаков

10:30, 1 октября 2020 года



